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Eğitim YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS için binlerce öğrenciye tanınan ikinci ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:22:00 - 2021-10-22 10:23:11
YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS sınavı sonrası gerçekleştirilen ikinci ek yerleştirmelerin ardından sonuçlar resmen açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli YKS adaylarımız,

14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

Ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

Başkan Aygün, kayıt tarihleriyle ilgili olarak ise , "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır." dedi.

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