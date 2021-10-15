Üniversite sınavı bu yıl geçen sene olduğu gibi koronavirüs gölgesinde geçti. Bu sebeple barajı geçemeyen öğrenciler göz önüne alınarak bu seneye özel olarak baraj puanı ikinci ek tercih sürecinde aşağıya çekildi. Peki, YKS ikinci ek tercih işlemleri ne zaman biter?

YKS 2 ek yerleştirme son gün ne zaman 2021

YKS ikinci ek tercih işlemine ilişkin tarih açıklandı. YKS 2. Ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir (Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılır.). İkinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.