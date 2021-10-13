  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?
Eğitim

YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?

YKS 2.ek yerleştirme tercih tarihleri güncel | YKS’ye giren pek çok adayın merakla beklediği ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri için takvim açıklandı. Ek yerleştirme tercih işlemi yapacak olanlar ise en küçük puan şartının olup olmadığını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:46:00 -
YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?

Uzun zamandır beklenen YKS ikinci ek yerleştirme tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” açıklamasını yaptı. Peki, 2. ek yerleştirmede en küçük puan şartı var mı?

YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?

ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartının bulunduğu ifade edildi. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

YKS 2. Ek yerleştirme baraj kaç? Kimler YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemi yapabilir?
YKS 2. Ek yerleştirme baraj kaç? Kimler YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemi yapabilir?

Eğitim

YKS 2. Ek yerleştirme baraj kaç? Kimler YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemi yapabilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Dünya

Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Libya'da Batı destekli darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar daha bulunurken, söz konusu m..
Avrupa gaddarlığı! Fransa'dan akıllara ziyan Yunanistan açıklaması
Dünya

Avrupa gaddarlığı! Fransa'dan akıllara ziyan Yunanistan açıklaması

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, göçmen botlarını batırarak onlarca insanı ölüme terk eden, sığınmacıları döverek ülkeye sokmayan, mü..
Medyaradar ile Habertürk arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası büyüyor! 'Mafya mısınız, gazeteci mi?'
Medya

Medyaradar ile Habertürk arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası büyüyor! 'Mafya mısınız, gazeteci mi?'

Medyaradar ile Habertürk arasındaki "Sezgin Baran Korkmaz" kavgası alevlenerek büyüyor. Medyaradar, Habertürk yazarı Sevilay Yılman ile Cine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay