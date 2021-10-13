Uzun zamandır beklenen YKS ikinci ek yerleştirme tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” açıklamasını yaptı. Peki, 2. ek yerleştirmede en küçük puan şartı var mı?

YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?

ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartının bulunduğu ifade edildi. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.