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Eğitim YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM 2021 YKS. 2 ek tercihlerini almıştı. YKS 2. ek tercih yapan adaylar YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını merak ediyordu. ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıkladı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için öğrenciler 14-18 Ekim tarihleri arasında ek tercih yapmıştı. İşte ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:07:00 - 2021-10-22 10:09:10
YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

YKS 2. ek tercih sonuçları sorgulama ekranı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS 2. ek yerleştirme sonuç sorgulamak için tıklayın

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

 

 

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