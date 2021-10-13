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Eğitim YKS 2. ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? YKS 2. ek yerleştirme tercihleri başladı mı?
Eğitim

YKS 2. ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? YKS 2. ek yerleştirme tercihleri başladı mı?

YKS ek yerleştirme ne zaman? Haziran ayında iki oturum şeklinde düzenlenen YKS'nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla yaklaşık bir milyon adayın barajı geçemediği ortaya çıktı. Pandemi şartları göz önünde bulundurularak adaylara ikinci ek yerleştirme şansı verildi. Böylece baraj puanı aşağıya çekildi. Peki, YKS ek tercih işlemleri ne zaman 2021

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:19:00 -
YKS 2. ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? YKS 2. ek yerleştirme tercihleri başladı mı?

Merakla beklenen YKS ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin açıklama geldi. Peki, YKS 2.ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS 2. ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? YKS 2. ek yerleştirme tercihleri başladı mı?

YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin tarih bilgisi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” açıklamasını yaptı.

2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapabilecek?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

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