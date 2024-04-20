Yiyin efendiler yiyin! Alın size ‘israf’ diye tepinen CHP genel merkezinin önü!
CHP'de israf gün yüzüne çıkıyor. CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Merkezi önünde sıralanan lüks araçların görüntülerini paylaştı.
CHP'de israf gün yüzüne çıkıyor. CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Merkezi önünde sıralanan lüks araçların görüntülerini paylaştı.
İsrafı eleştirenlerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.
Sosyal medya kullanıcıları 'Bakalım yüzsüzler bu görüntüyü nasıl savunacaklar.' diyerek tepki gösterdi.