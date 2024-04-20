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Siyaset Yiyin efendiler yiyin! Alın size ‘israf’ diye tepinen CHP genel merkezinin önü!
Siyaset

Yiyin efendiler yiyin! Alın size ‘israf’ diye tepinen CHP genel merkezinin önü!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 16:49:00 - 2024-04-20 16:53:43

CHP'de israf gün yüzüne çıkıyor. CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Merkezi önünde sıralanan lüks araçların görüntülerini paylaştı.

CHP'de israf gün yüzüne çıkıyor. CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Merkezi önünde sıralanan lüks araçların görüntülerini paylaştı.

İsrafı eleştirenlerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Sosyal medya kullanıcıları 'Bakalım yüzsüzler bu görüntüyü nasıl savunacaklar.' diyerek tepki gösterdi.

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