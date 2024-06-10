Yiyen tadına doyamıyor! Kurban'a girmeden yapın: En leziz ve pratik diyet tatlı tarifleri!

YOĞURTLU MEYVE PARFESİ

Yoğurtlu meyve parfe, hem hafif hem de besleyici bir tatlıdır.

Malzemeleri

1 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

CHIA TOHUMLU PUDING

Chia tohumları, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengin bir süper gıdadır.

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Malzemeleri

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı badem sütü (veya tercih ettiğiniz bitkisel süt)

1 tatlı kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı vanilya özütü

Taze meyveler ve ceviz içi (süslemek için)

YAPILIŞI

Chia tohumlarını, badem sütü, bal ve vanilya özütü ile karıştırın.

Karışımı buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece boyunca bekletin.

Chia pudingi kaselere paylaştırın.

Üzerini taze meyveler ve ceviz içi ile süsleyerek servis yapın.

MUZLU DONDURMA

Muzlu dondurma, hem doğal tatlı hem de serinletici bir seçenektir.

Malzemeleri

2 adet olgun muz

1 tatlı kaşığı kakao tozu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Muzları dilimleyip bir tepsiye dizin ve dondurucuda en az 2 saat bekletin.

Dondurulmuş muz dilimlerini bir blenderda püre haline getirin.

İsteğe bağlı olarak kakao tozu veya fıstık ezmesi ekleyin ve karıştırın.

Karışımı bir kaba alın ve dondurucuda 1 saat daha bekletin.

Servis yaparken üzerine fındık, ceviz veya çikolata parçaları ekleyebilirsiniz.

YULAFLI ENERJİ TOPLARI

Yulaflı enerji topları, atıştırmalık olarak tüketilebilecek sağlıklı bir tatlıdır.

Malzemeleri

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı fıstık ezmesi

1/3 su bardağı bal

1/4 su bardağı kakao tozu

1/4 su bardağı chia tohumu

1/4 su bardağı doğranmış ceviz veya badem

1 çay kaşığı vanilya özütü

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri büyük bir karıştırma kabında iyice karıştırın.

Karışımdan küçük toplar yaparak bir tepsiye dizin.

Enerji toplarını buzdolabında en az 1 saat bekletin.

Soğuduktan sonra servis yapın ve hava geçirmez bir kapta saklayın.

FIRINLANMIŞ ELMA DİLİMLERİ

Fırınlanmış elma dilimleri, tarçın ve bal ile tatlandırılarak hafif bir tatlı haline gelir.

Malzemeleri

2 adet büyük elma

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı bal

1/4 su bardağı ceviz içi

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Elmaların çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin.

Elma dilimlerini bir fırın tepsisine dizin.

Üzerine tarçın ve bal gezdirin.

Ceviz içi serpiştirin.

20-25 dakika boyunca fırında pişirin.

Ilındıktan sonra servis yapın.

Diyet yaparken tatlılardan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Sağlıklı malzemelerle hazırlanmış tatlılar, hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de beslenme planınıza uygun kalmanızı sağlar. Yoğurtlu meyve parfe, chia tohumlu puding, muzlu dondurma, yulaflı enerji topları ve fırınlanmış elma dilimleri gibi diyet tatlılar, sağlıklı ve lezzetli alternatifler sunar. Bu tarifleri deneyerek, sağlıklı beslenme yolculuğunuzu tatlı bir hale getirebilirsiniz.