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Yerel Yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi
Yerel

Yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi

Ağrı'da yiyecek bulamadığı için kent merkezine inen kurt, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak hayvan bakımevine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:04:00 -
Yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi

Ağrı’da, kent merkezine inen kurt, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezine kurt indiği yönünde gelen ihbar üzerine Fırat Mahallesine gitti.

Hayvan bakımevine götürüldü

Yiyecek bulamadığı için kent merkezine inen kurt, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda uyuşturucu iğne ile etkisiz haline getirilerek tedavi edilmek üzere Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hayvan bakımevine getirildi.

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