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Yerel Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi
Yerel

Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi

Yeniakit Publisher
2023-11-21 09:10:00 -
Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’te yoğun kar yağışı sonrası domuz sürüsü yiyecek aramak için karayoluna indi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Keles’te yiyecek aramak için domuz ailesi yola indi. O sırada aracıyla yolda seyir halinde olan bir vatandaş, durarak domuz sürüsüne yol verdi. Sürü, yolda duran arabaya aldırış etmeden karşıya geçti. Domuz ailesini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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