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Dünya Malezya’dan İsrail bağlantılı uygulamaya engel
Dünya

Malezya’dan İsrail bağlantılı uygulamaya engel

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Malezya’dan İsrail bağlantılı uygulamaya engel

Malezya, İsrail ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kamu personelinin Waze navigasyon uygulamasını kullanması yasakladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Vatandaşlarımızın verilerinin ve kimlik bilgilerinin güvenliğinden taviz veremeyiz" ifadesini kullandı.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim başkanlığında toplanan Ulusal Siber Güvenlik Komitesi, İsrail bağlantısı nedeniyle kamu çalışanlarının Waze kullanımının derhal yasaklanmasına karar verdi.

Kararın, uygulamanın kullanıcı bilgileri ve konum verilerinin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle alındığı belirtildi.

Malezya Hükümeti Başsekreteri Shamsul Azri Abu Bakar da ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, kararın tüm bakanlık, kamu kurumu ve yerel yönetimlerde uygulanmasını istedi.

 

"VATANDAŞLARIMIZIN VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VEREMEYİZ"

Başbakan Enver İbrahim dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Waze'in İsrail yasalarına tabi olduğunu ve uygulamanın kullanımından kaynaklanabilecek güvenlik risklerinin incelendiğini belirtmişti.

"Vatandaşlarımızın verilerinin ve kimlik bilgilerinin güvenliğinden taviz veremeyiz." ifadesini kullanan Enver, Waze yerine Malezya Karayolları İdaresince geliştirilen yerli navigasyon uygulaması TuJu'nun kullanılmasını önermişti.

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