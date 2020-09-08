Yıpranma primi erken emekli eder mi?

Soru: İlk defa 24.6.1991 tarihinde SSK sigortalısı oldum. Daha sonra 1995 yılında 12 ay yedek subaylık yaptım. Halen bir şirkette SSK sigortalısı olarak çalışıyorum. Kaç yaşında emekli olacağım? Ali G. ¥

Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik yaşı 23 Mayıs 2002 tarihindeki sigortalılık süresine göre belirleniyor. Normalde sigortalılık başlangıcı 24.5.1991-23.11.1992 tarih arasında olanların 23.5.2002 tarihine göre sigortalılık süresi 9 yıl 6 aydan fazla 11 yıldan az olduğu için en az 5600 gün prim ödemesi koşuluyla 53 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 23.5.2002 tarihinden önce yedek subaylık yapanların yıpranma süreleri de sigortalılık sürelerine eklenerek emeklilik yaş tespiti yapılıyor. Yapılan 12 ay yedek subaylık hizmeti karşılığı hak kazanılan 3 aylık yıpranma hizmeti sigortalılık süresini 3 ay uzatıyor. Sonuç olarak; 24.6.1991 sigorta başlangıcı ve 1995 yılında 12 ay yedek subaylık yapan sizin 23.5.2002 tarihine göre sigortalılık süresi 11 yıldan fazla 12 yıldan az oluyor. Bu durumda da 5525 gün prim ödeme yapma koşuluyla 52 yaşında, emsallerine göre 1 yıl erken emekli olma hakkınız oluşuyor. Emeklilik sonrası SGK’ya ikramiye ödeme başvurusu yapmanız halinde yedek subaylık hizmetiniz, yıpranma dahil bir yılı aştığı için size bir yıllık ikramiye ödemesi de gerçekleştirilecektir