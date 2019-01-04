Yine yılbaşı yine rezalet ve felaketler.. Ayı kadın yedi!

yeniakit.com.tr Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamaları türlü rezalet ve felaketlere sahne oldu. Hıristiyan dünyasının ekserisinde 25 Aralık’tan itibaren kutlanmaya başlanan Noel ve Yılbaşı partilerinde çeşit çeşit kepazelikler vuku buldu.

Batı medyası da rezilliklere alıştıklarını gösterdi

Takriben bir hafta boyunca devam eden parti ve kutlamalarda yaşanan arbede, kavga, kusma ve sürünme vukuatına Batı medyası da alışmış olacak ki, haberleri zaman zaman onların da “eskiden olduğu gibi”, “her yıl olduğu üzere” manasında ifadelerle sunmaları dikkat çekti.

Bunlardan biri olan İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberlerinde bazen içip içip yerlere yığılmış Noel Babalar, bazen tartışma ve kavgadan çıkmış insanlar, bazen de yaşanan tatsız hadiselerin etkisiyle üstü başı dağılmış ağlayan yahut tutuklanan kadınlar görüldü.

Tabi ki bu arada bıçaklama gibi kanlı hadiseler de vukua geldi. Polis Londra’daki bir ev partisinde yaşanan hadise üzerine gece çok sayıda adam ile eve operasyon düzenleyip tam 39 kişiyi tevkif etti.

Avustralya’da rezalet istatistik ve tecavüz!

İngiliz Guardian gazetesinin polis raporuna istinaden verdiği habere göre, Avustralya fecaat bir yılbaşı gecesi geçirdi. Gecenin en korkunç suçu, genç bir kıza tecavüz edilmesi olmakla birlikte rezaletler burada son bulmadı.

Haberde Avustralya’nın güneydoğu eyaleti olan Victoria’da meydana gelenlere dair istatistiki bilgiler paylaşıldı. Buna göre Victoria ambulansları akşam 6 ile gece 3 arası tam 1.089 kere acil çağrısı aldılar..

İlk tespitlere göre 10 kadar saldırı hadisesi yaşanırken, 37 kişi kamusal alanda sarhoşluktan tutuklandı. Victoria eyaletinde tüm tutuklananlar sayısı ise 59’u buldu. Ayrıca bu eyalette polisin fark ettiğine göre gece boyunca 43 trafik suçu işlendi. Bunlara rağmen geçen yıl aynı eyalette sarhoşluktan tutuklanan sayısının 99 ve toplam tevkif edilen sayısının 288 olup sayıda azalma yaşanmasının üzerinde duruldu.

Rastgele atılan kurşunla öldü

Hafta boyu süren partiler sırasında yaşanan bir felaket ise Amerikan eyaleti Florida’nın Miami-Dade bölgesinde vuku buldu. Kübalı evli ve iki çocuk babası bir adam, ailesi ile noel kutlamaktaydı.

Ancak kutlamalar sırasında sıkılan bir kör kurşun, 40 yaşındaki adamın göğsüne geldi. Kutlamalar hasebiyle çekilmekte olan bir video kaydında, masada oturan adamın vurulma anı da kayıtlara geçti. Adam hastaneye götürüp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis hadiseyi araştırdığını ancak henüz hadisenin nasıl gerçekleştiğini bulamadığını açıkladı. Soruşturmayı yürüten dedektif Zubair Khan, birisi silahını temizlerken patlamış bir mermi de olabileceğini ve tüm olasılıklara baktıklarını söyledi.

Arguelles adlı vurulup ölen adamın ikamet ettiği yere yakın oturan Leonel Cobas adlı komşuları da açıklamada bulundu. Bu bölge sakini, ilk defa rastgele kurşunlar sıkılmadığını, geçmiş 3-4 yılda kendi evine de böyle mermiler geldiğini ifade etti. Sözlerine devamla Cobas, “Korkmalısınız. Geceleyin dışarı çıkamazsınız zira vurulabilirsiniz” dedi.

Ayı partide kadının kolunu yedi!

Noel kutlamaları sırasında yaşanan en kanlı bir felaket ise Rusya’da vuku buldu.

Rusya’nın Achinsk şehrinde içkinin su gibi aktığı bir yılbaşı eğlencesi tertip edildi. Vahşi iki ayı evi ziyaret edenler için eğlence maksadıyla kafes arkasında tutuluyordu. İçip içip eğlenme sırasında 53 yaşındaki bir kadın, kalkıp arkadaşlarına hayvanı nasıl beslediği konusunda böbürlenip yemek vermek üzere hamle yaptı.

Lakin ayının kadına karşı hamlesi farklı oldu ve kadının bir kolunu kaptığı gibi kopardı. Bununla kalmayan ayı, kopardığı kolu yiyip midesine indirdi.

Daily Mail’in haberine göre normalde insanlara saldıran ayılar vurulduğu halde bu ayı için cezanın tecili de gündeme geldi. Devlet avlanma müfettişi Vasily Vershkov, bahara kadar bekleyip saldıran ayı ve yoldaşının serbest bırakılması için yardımcı olacaklarını ve kimsenin onları öldürmeyeceğini açıkladı.