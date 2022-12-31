Yine transfer dönemi, yine Sörloth!
Fenerbahçe'nin, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth için bonservisini elinde bulunduran Leipzig'le temasa geçtiği bildirildi.
Fenerbahçe'nin, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth için bonservisini elinde bulunduran Leipzig'le temasa geçtiği bildirildi.
Fenerbahçe'de, Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth gündeme geldi. Kanarya, Norveçli forvet için temaslara başladı.
Bonservisi RB Leipzig'de bulunan Sörloth, şu anda kiralık olarak Real Socieadad forması giyiyor. Norveçli oyuncunun Leipzig'in planlarında yer almadığı ve bonservisiyle satılacağı ifade edildi.
Sörloth bu sezon Real Sociedad formasıyla 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
3 milyon euro maaş istiyor!
27 yaşındaki forvetin, Türkiye'ye geri dönmek için 3 milyon Euro maaş istediği gelen bilgiler arasında.
Haber7.com'a göre; Yıldız 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuş, bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.