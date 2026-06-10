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Siyaset Kılıçdaroğlu 10 kişiyi kapının önüne koyacak!
Siyaset

Kılıçdaroğlu 10 kişiyi kapının önüne koyacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Kılıçdaroğlu 10 kişiyi kapının önüne koyacak!

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Genel Merkez’de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partide temiz siyaset vurgusu yaparak, “Kirlilikten arınacağız. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamaz” ifadelerini kullandı. Gazeteci Sinan Burhan ise TV100 yayınında, Kılıçdaroğlu’nun ilk etapta 10 kişinin CHP’den ihraç edilmesini planladığını öne sürdü.

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Genel Merkez’de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partide temiz siyaset vurgusu yaparak, “Kirlilikten arınacağız. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamaz” ifadelerini kullandı. Gazeteci Sinan Burhan ise TV100 yayınında, Kılıçdaroğlu’nun ilk etapta 10 kişinin CHP’den ihraç edilmesini planladığını öne sürdü.
CHP’de kurultay sürecine yönelik mutlak butlan kararı ve parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle geldi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından CHP Genel Merkezi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

Partideki yolsuzluklar ve pavyonlardaki delege pazarlıklarına vurgu yapıp isim vermeden Özgür Özel'i hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, “Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından CHP’de bazı isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme geldi.

 

CHP'DE İHRAÇ EDİLECEKLER BELLİ OLDU

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV 100 canlı yayınında aktardığına göre; parti yönetiminde ihraç edilmeleri beklenen isimleri açıkladı.

 

İŞTE O İSİMLER

Veli Ağbaba

Ali Mahir Başarır

Umut Akdoğan

Burhanettin Bulut

Gökhan Zeybek

Taşkın Özer

Özgür Karabat

Adnan Beker

Cemal Enginyurt

Ümit Dikbayır

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