Firari Mahiroğlu’ndan basın özgürlüğü itirafı! Halk TV’nin sahibi Kılıçdaroğlu’na savaş açtı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Mutlak butlan kararı sonrası CHP de başlayan kavga fondaş medyaya sıçradı. CHP Genel Merkezinde düzenlediği Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan ve İBB iddianamesinde "şüpheli" sıfatıyla yer alan Cafer Mahiroğlu'nu ve sahibi olduğu Halk TV'ye yüklenen Kılıçdaroğlu, "Omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim" diyerek Mahiroğlu’na suçlarken, Özel’in safında yer alan yandaş Halk TV’nin kaçak patronu Cafer Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açtı. Sosyal medya platformu X’ten açıklamalarda bulunan Mahiroğlu, "Bir yerlere mesaj gönderiyor. Rahat hareket edebilmesi için Halk TV’yi susturmanın yeterli olacağını sanıyor; CHP seçmenini hiç ama hiç tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor" dedi. Mahiroğlu, son dönemde maruz kaldıkları baskıların iktidardan değil, doğrudan CHP içinden geldiğini belirtti.

İKTİDARDAN BÖYLE TEHDİT GÖRMEDİK

Yaklaşık 7 yıl önce Halk TV'yi satın aldıklarını belirten Mahiroğlu, “Yaklaşık 7 yıl önce satın aldığımız Halk TV'de muhalif tavrımıza ve sert eleştiriler de içeren yayınlarımıza rağmen AKP iktidarı ya da devlet kurumlarının hiçbirinden ne uyarı aldık ne de tehdit mesajı. Çok cezalar kestiler, ekranı kararttılar ama tamamı faaliyet alanımız içinde denetleyici kurumla yaşandı. Cezaların çoğu da mahkemeden geri döndü. Bugün ise baskı, tehdit ve şantaj konusunda bambaşka bir düzeydeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan Halk TV’yi ve beni hedef alıyor, hedef gösteriyor. Bir yerlere mesaj gönderiyor” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU CHP’Yİ VE BİZİ TANIMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun çeşitli çevrelere mesajlar gönderdiğini öne süren Mahiroğlu, "Rahat hareket edebilmek için Halk TV'yi susturmanın yeterli olacağını düşünüyor. Bu yaklaşım, CHP seçmenini hiç tanımadığını bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

TEK KILIÇDAROĞLU DEĞİL BAŞKA CHP’LİLER DE TEHDİT ETTİ

CHP içerisinden bazı isimlerin de Halk TV üzerinde etki kurmaya çalıştığını öne süren Mahiroğlu, Rahat hareket edebilmesi için Halk TV’yi susturmanın yeterli olacağını sanıyor; CHP seçmenini hiç ama hiç tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor. Baskı, tehdit ve şantaj konusunda gemi azıya öyle almışlar ki, kürsüden açıkça hedef göstermeden öncesi de var. CHP'li bir vekil söyleşi yapıyor, "Halk TV'yi bize verin, biz 3 ayda algıyı tersine çevirelim" diyor bu kadar seçmenini tanıyorlar. Bir başkası "Bizi destekleyin; maddi, manevi ne gerekiyorsa yaparız" diye telkinde bulunuyor. Bunlarla sonuç alamayınca şimdi açıktan 'Halk TV'yi susturun' çağrısı yapıyorlar. Bu kanal Halk TV izleyicilerinin ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının teminatı altındadır. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemin birliği, beraberliğine olan inancımla yayıncılık yaptım. Adaletten, hukuktan, demokrasiden, insandan yana durdum. Bugün de aynı yerdeyim. O yüzden Halk TV, bağımsız ve demokrasiye bağlı yayıncılık ilkesinden hiçbir koşulda vazgeçmeyecektir” şeklinde konuştu.