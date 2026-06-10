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Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor
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Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

İstanbul'da 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden ve protez bacaklarla yaşamını sürdüren Hakkari'nin Derecik İlçe Müftülüğünde görevli müezzin İbat Yalçin, spor tutkusuyla çevresindekilere örnek oluyor. Kendi kullandığı ATV'siyle mesaiye giden, zaman zaman ilçenin farklı bölgelerini gezerek koşu ve yürüyüş yapan Yalçin, spor salonlarında futbol, basketbol ve voleybol oynuyor, havuzda yüzüp fitness antrenmanları yapıyor.

#1
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

Derecik ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 4 çocuk babası Yalçin, İstanbul'da 2011'de Kur'an kursunda hafızlık eğitimi aldığı ve lise öğrencisi olduğu dönemde geçirdiği trafik kazası sonucu diz altından iki bacağını kaybetti. Kazadan sonra yaşamı değişen Yalçin, zorlu geçen bir yıllık tedavisinin ardından memleketine dönmeye karar verdi.

#2
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

İyileştikten sonra hayat mücadelesinden vazgeçmeyen Yalçin, yaşamını sürdürdüğü protez bacaklarla bir süre farklı iş yerlerinde çalıştı, bir taraftan da meslek sahibi olmak için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlandı. Azimli çalışması sonucu 5 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığınca müezzin olarak Niğde'ye atanan Yalçin, daha sonra Derecik İlçe Müftülüğüne tayin edildi.

#3
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

Kendi kullandığı ATV'siyle mesaiye giden, zaman zaman ilçenin farklı bölgelerini gezerek koşu ve yürüyüş yapan Yalçin, spor salonlarında futbol, basketbol ve voleybol oynuyor, havuzda yüzüp fitness antrenmanları yapıyor.

#4
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

Sporla iç içe yaşamıyla dikkati çeken Yalçin, yaşadığı o kötü günlere rağmen sürekli gülümseyerek çevresine pozitif enerji yayıyor.

#5
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

Yalçin, iyi olmak için her zaman önüne baktığını ve olumsuzluklara takılmamaya çalıştığını söyledi. Yaşadığı zorlu günlere geri dönmek istemediğini dile getiren Yalçin, "İki bacağımı kaybetmek çok zor bir anıydı. Kazadan sonra uyandığım gün bacaklarımı, ayaklarımı halen hissediyor gibiydim. Bacaklarımın üzerindeki örtüyü kaldırana kadar kesildiklerini bilmiyordum. Daha sonra köyüme geri döndüm. İlk yılım çok zordu, adeta tavana bakarak geçirdim bu süreyi. Protezlere alışma sürecim de vardı. Takıyor, bir süre sonra çıkarıyordum." dedi.

#6
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

Kazadan önce protezin ismini dahi bilmediğini, sonra yavaş yavaş buna alıştığını anlatan Yalçin, şunları kaydetti: "En büyük anahtarım, en büyük silahım sabırdı. Sabretmeseydim şu an bulunduğum konuma hiç gelemezdim. Sabrederek her şeyin daha güzel ve iyi olacağına inandım. Evlendikten sonra ailemden izin alarak köyden ilçe merkezine taşındım. Birkaç yıl farklı iş yerlerinde çalıştım. Bir yandan da EKPSS'ye hazırlanıyordum. Hem evimde hem de iş yerimde çalışmaya devam ettim ve sınava girdim. Birincisinde olmadı diye bırakmadım. İkinci sefer sınava girdim. Çok şükür atandım."

#7
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

Elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını ve spor yapmayı çok sevdiğini dile getiren Yalçin, "Spor protezimi takıp sürekli koşu yapıyorum. Kitap okuyorum. Spor salonuna gidiyor, ayrıca futbol, basketbol, voleybol oynuyorum. Yüzme havuzuna da gidiyorum. Başımdan geçen trafik kazasına, yaşadığım zorluklara rağmen vazgeçmedim. Hayat çok güzel, yaşanmaya değer. Bu hayatta hepimiz ölümlüyüz. Niye vaktimizi boş şeylere harcamak yerine mutlu olarak geçirmiyoruz? Aslında çok şey yapılabilir." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor

Kendisiyle aynı durumda olan insanlara da hiçbir zaman vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Yalçin, "Sabredin ve güzel düşünün. Bir şey olmuyorsa farklı şekilde, farklı mekan ve zamanlarda deneyin. Güzel düşünmeniz bile size mutluluk verir. Ben hiç yılmadım. Hep neşe saçmaya çalıştım. Azim çok önemli. Her şey bir anda olmaz. İl dışından çok değerli insanlar tanıdım. Onlar da benim hayata tutunmama katkı sağladı. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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