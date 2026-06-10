Örnek müezzin! Protez bacaklarıyla engel tanımıyor
İstanbul'da 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden ve protez bacaklarla yaşamını sürdüren Hakkari'nin Derecik İlçe Müftülüğünde görevli müezzin İbat Yalçin, spor tutkusuyla çevresindekilere örnek oluyor. Kendi kullandığı ATV'siyle mesaiye giden, zaman zaman ilçenin farklı bölgelerini gezerek koşu ve yürüyüş yapan Yalçin, spor salonlarında futbol, basketbol ve voleybol oynuyor, havuzda yüzüp fitness antrenmanları yapıyor.