Hukukçu Muhammed Candan'dan vandallara tepki: Bu saldırılar Akit'e vız gelir tırıs gider
CHP'li Özgür Özel'in beslemeleri tarafından Akit TV'ye yönelik alçak saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Muhammed Candan "Bu saldırılar Akit'e vız gelir tırıs gider" dedi.
CHP içindeki liderlik ve rant savaşı TBMM önünde tekme yumruklu rezalete dönüşürken, fondaş medyanın gizlediği gerçekleri milletin kürsüsünden haykıran Akit TV ekibi, gözü dönmüş CHP’li militanların hedefi oldu.
Görevi başında barbarca darp edilen muhabirimiz Muhammet Can Bulut ve kameramanımız Nuh Güneş’e yönelik alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken, Hukukçu Muhammed Candan Akit TV'de değerlendirmelerde bulundu.
"Bu saldırılar Akit'e vız gelir tırıs gider" diyen Candan şu ifadeleri kullandı:
28 Şubat döneminde darbecilere karşı durdu ve çok ciddi büyük taarruzlara da uğradı. Bu burada kendini bilmez çapsızların yapmış olduğu fiili müdahaleler, psikolojik yıldırma çabaları bunlar Akit'e vız gelir tırıs gider. Önce onu söyleyelim.
Ve hukuki kapsamda da bazı tabii ki de burada hadiseler gerçekleşmiş. Bundan da birazcık bahsetmemiz sanırım yerinde olur.
Evvela bu el hareketi gerçekleştiren ahlaksızlar, orada bir kişi görünüyor ama arkada bir kişi daha var video yakınlaştırdığımız zaman görüyoruz. Oradaki Muhammet Bey'in muhabirin yüzüne temas edecek şekilde o fiili gerçekleştirdiğinden dolayı, yani suratına da temas ettiğinden dolayı bakın orada yaklaştığında suratına temas ediyor ve Muhammet Bey de ciddi anlamda rahatsız oluyor yani. Bir de haince arkasından gelerek yapmış olduğu bir eylem ve davranış var.
Burada vücuda temas gerçekleştiği için tabii ki de RTÜK kuralları kapsamında bu hareketi de gösteremiyoruz ancak burada cinsel bir gaye, amaç tespit edilirse takdiri tabii ki de Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır, bu hususta cinsel suç yönünden de bir irdeleme yapılmasının faydalı olduğu kanısındayım."
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