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Dünya ABD İran'a saldırı başlattı!
Dünya

ABD İran'a saldırı başlattı!

Yeniakit Publisher
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ABD İran'a saldırı başlattı!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde ABD helikopteri düşürmesine karşılık olarak 'meşru müdafaa saldırıları başlatıldığınu duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde ABD helikopteri düşürmesine karşılık olarak 'meşru müdafaa saldırıları başlatıldığınu duyurdu.

ABD ve İran arasındaki ateşkes, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD askeri helikopterinin düşürülmesiyle bozuldu.

ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin vurulmasının ardından iki pilot denizden kurtarılırken, ABD Başkanı Donald Trump saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD ordusu, İran'ın kritik kıyı bölgelerine yönelik hava ve füze saldırısı başlattı.

Saldırı kapsamında İran'ın askeri ve lojistik açıdan en stratejik noktaları hedef alındı.

İran Deniz Kuvvetleri'nin ana üssünün bulunduğu Bender Abbas liman kenti ile Hürmüz Boğazı'nın girişindeki Keşm Adası ve Sirik bölgelerinden ardı ardına büyük patlama sesleri yükseldi.

 

CENTCOM'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, bugün saat 17.00 ET'de Başkomutan'ın talimatıyla, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı öz savunma saldırıları başlatmaya başladı. Görev, haksız İran saldırganlığına orantılı bir yanıttır."

Trump ise yaptığı açıklamada, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dün gece helikopterimizi düşürmelerine karşılık yanıttır." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin Al Jazeera televizyonuna konuştu.

Hürmüz Boğazı üzerinde dün düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların "kasıtsız" olarak meydana gelebileceğini kaydetti.

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