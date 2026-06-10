ABD’den İran’a Misilleme: Hürmüz’de Hedefler Vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine karşılık olarak İran’a yönelik başlatılan askeri operasyonların tamamlandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırılarda, İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki kritik askeri unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran’a ait hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol altyapılarının vurulduğu belirtildi. Açıklamada, saldırıların hem ABD güçlerine hem de bölgeden geçen uluslararası ticaret gemilerine yönelik tehditlere karşı gerçekleştirilen “orantılı bir öz savunma hamlesi” olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara verilen ölçülü bir yanıttır. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

TRUMP: KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ

ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait AH-64 Apache tipi taarruz helikopterinden İran’ı sorumlu tutmuştu. Trump, “ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda” diyerek misilleme sinyali vermişti.

Trump’ın açıklamasından kısa süre sonra CENTCOM, İran’a yönelik yeni operasyonların başlatıldığını duyurmuştu.

İRAN BASINI PATLAMALARI DOĞRULADI

İran basını ise saldırıların ardından Hürmüzgan eyaletinin doğu bölgelerinde ve stratejik öneme sahip Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Tahran yönetiminden henüz operasyonun sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmazken, bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son gelişmeler, küresel enerji piyasalarını ve bölgesel güvenliği yakından ilgilendiriyor. ABD’nin son operasyonunun ardından gözler İran’ın vereceği olası yanıta çevrilirken, uzmanlar bölgede yeni bir tırmanma riskine dikkat çekiyor.