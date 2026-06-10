Savaş büyüyor! Kuveyt'te ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi!
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik bir saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik bir saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Saldırının kaynağı açıklanmazken, ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından bölgede gerginlik sürüyor.
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkeye yönelik saldırıyı engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
İran ise saldırılara karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını duyurmuştu.