90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

"Bugün Samsun'un sokaklarında, hayatını çöpten kağıt ve geri dönüşüm malzemeleri toplayarak kazanmaya çalışan bir ablamızla birlikteydim. Sabahın erken saatlerinde başladık. Sokak sokak gezdik. Çöp konteynerlerinin başında durduk. Kağıt ayıkladık, karton taşıdık, yük çektik. Bir günlüğüne onun hayatına misafir oldum. Ben yoruldum...Ama o yorulmaya hakkı yokmuş gibi devam etti. Bir kez daha anladım ki hayat bazen sahnelerde değil, sokak aralarında öğretiyor insana en büyük dersleri. Hepimizin yanından geçip gittiği insanlar var. Belki fark etmiyoruz ama bu ülkenin yükünü sessizce omuzlayan milyonlarca emekçi var. Bugün topladığımız şey sadece kağıt değildi. Sabır topladık. Mücadele topladık. Hayata tutunma gücü topladık. Serpil Hanım bu ülkede her şeye rağmen emek veren, sabreden, şükreden, alın teri ile hayat mücadelesi veren insanlarımızdan yalnızca biri...."