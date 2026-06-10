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90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!
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90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

Ünlü sanatçı Çelik, Samsun'da geçimini geri dönüşüm malzemeleri toplayarak sağlayan Serpil Hanım ile bir gün geçirip sokaklarda kağıt ve karton topladı. Yaşadığı deneyimi sosyal medyada paylaşan sanatçı, yaptığı açıklama ile emekçilerin yaşam mücadelesine dikkat çekti.

1
#1
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

90'lı yılların sevilen sanatçılarından Çelik, son dönemde depremzedelere yönelik gerçekleştirdiği sosyal yardım projeleriyle adından sıkça söz ettiriyordu.

#2
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

Ünlü şarkıcı, bu kez Samsun'da geçimini geri dönüşüm malzemeleri toplayarak sağlayan 52 yaşındaki Serpil Hanım ile birlikte bir gün geçirerek dikkat çekici bir farkındalık çalışmasına imza attı.

#3
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

1 GÜN BOYUNCA ÇÖPTEN KAĞIT TOPLADI

#4
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

27 yıldır kağıt ve geri dönüşüm atıkları toplayarak hayatını sürdüren Serpil Hanım'ın günlük yaşamına ortak olan Çelik, sabahın erken saatlerinden itibaren sokak sokak dolaştı. Gün boyunca kağıt ayıkladı, karton taşıdı ve geri dönüşüm malzemeleri topladı.

#5
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

Yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından anbean paylaşan sanatçı, bu süreçten derinden etkilendiğini ifade etti.

#6
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

#7
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

Bir günlüğüne Serpil Hanım'ın hayatına misafir olduğunu belirten Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

"Bugün Samsun'un sokaklarında, hayatını çöpten kağıt ve geri dönüşüm malzemeleri toplayarak kazanmaya çalışan bir ablamızla birlikteydim. Sabahın erken saatlerinde başladık. Sokak sokak gezdik. Çöp konteynerlerinin başında durduk. Kağıt ayıkladık, karton taşıdık, yük çektik. Bir günlüğüne onun hayatına misafir oldum. Ben yoruldum...Ama o yorulmaya hakkı yokmuş gibi devam etti. Bir kez daha anladım ki hayat bazen sahnelerde değil, sokak aralarında öğretiyor insana en büyük dersleri. Hepimizin yanından geçip gittiği insanlar var. Belki fark etmiyoruz ama bu ülkenin yükünü sessizce omuzlayan milyonlarca emekçi var. Bugün topladığımız şey sadece kağıt değildi. Sabır topladık. Mücadele topladık. Hayata tutunma gücü topladık. Serpil Hanım bu ülkede her şeye rağmen emek veren, sabreden, şükreden, alın teri ile hayat mücadelesi veren insanlarımızdan yalnızca biri...."

#9
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI

#10
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

Çelik’in bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı.

#11
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

Takipçileri, sanatçının hem çevre duyarlılığına dikkat çekmesini hem de emekçilerin yaşam koşullarına ışık tutmasını örnek bir davranış olarak değerlendirdi.

#12
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

"ABART" YORUMUNA CEVAP VERDİ

#13
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

Paylaşımına gelen yorumlara da yanıt veren ünlü sanatçı, yaptığını abartılı bulanlara şu sözlerle karşılık verdi:

#14
Foto - 90'ların ünlü popçusu çöp topladı! Eleştirenlere sert cevap!

"Orucu da açın halinden anlamak için tutuyoruz. Ben de emeği, alın terini ve çabayı görmek, Serpil Hanım'ın yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek için bu günü onunla birlikte geçirdim."

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Yorumlar

vatandaş

helal olsun, rabbim güzel niyetlerini eksik etmesin, ülkemize böyle insanlar lazım, bir gün de parti ilçe teşkilatları yol kenarları ormanlar sahillerde çöp toplama organizasyonu yapsalar ilçe teşkilatı çalışanları ve üyeleri olarak 5 kamyon çöp topladık deseler ne olur.
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