Yine tesettür düşmanlığı, yine ÇYDD! Türk kadınını bir kez daha zincire vurdular

Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde yapılan etkinlikte çarşaflı kadının zincire vurulup sonra da kurtarılması skandalı sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük tepki çekmişti. Olayın benzerinin birkaç gün önce Bigadiç ilçesinde de gerçekleşmesi ise yaşanan olayı tekrardan gündeme taşıdı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından sunulan Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde zincirlenmiş çarşaf giyen bir kadının görüntüsü geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde büyük ses getirmişti. Gösteride çarşaf giyen bir kadın önce zincire vurulmuş ardından da zeybek oynayan efeler tarafından kurtarılarak çarşafı çıkarılmıştı.

ÇYDD hakkında soruşturma başlatıldı

Çarşaf giyen kadınlara bir hakaret niteliğindeki bu törene birçok kesim tarafından tepki mesajları yağarken İçişleri Bakanlığı ve Balıkesir Valiliği tarafından da soruşturma açıldı. Edremit Kaymakamı merkeze çekilirken, olayın sorumluları ile ÇYDD hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İkinci skandal Bigadiç'ten

Bu görüntülerin sarsıcı etkisi gündemdeki sıcaklığını korurken benzer bir törenin bir kaç gün önce Bigadiç’te de sergilendiği ortaya koyuldu. Ortaya çıkan görüntülerde Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun zincire vurulmuş çarşaflı kadın önünde kürsüye çıkıp konuşma yaptığı görülüyor. Haber ajanslarına düşen bilgilere göre Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın da o törende bulunduğu anlaşıldı.

Organizasyonların mimarı ÇYDD

ÇYDD bu etkinliklerde başrol oynadığı ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından birçok etkinlikteki bu skandal görüntülerin baş mimarı ÇYDD'nin, tüm devlet protokollerinden ve etkinliklerinden uzaklaştırılması çağrısı yapılıyor.