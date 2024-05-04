Yine tarım işçileri yine trafik kazası!
Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralananlar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralananlar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cihan A. (20) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Erzincan-Çağlayan kara yolu Değirmenli köyü mevkisinde sulama kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve minibüsteki M.A. (18), B.A. (12), M.B. (25), G.B. (7) ve Y.B. (4), çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak: A.A