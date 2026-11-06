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Dünya Avrupa’da bomba alarmı! Medya kuruluşları tahliye edildi
Dünya

Avrupa’da bomba alarmı! Medya kuruluşları tahliye edildi

Yeniakit Publisher
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Avrupa’da bomba alarmı! Medya kuruluşları tahliye edildi

İrlanda yayın kuruluşu RTE ve İrlanda genelindeki diğer medya kuruluşları, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi.

İrlanda medyasında yer alan haberlere göre, haber merkezlerine gönderilen bomba tehdidi e-postalarının ardından Cuma günü İrlanda'daki birkaç medya kuruluşunun personeli tahliye edildi.

Tehditler, Avrupa genelinde çoğunlukla ticari uçuşları hedef alan birkaç günlük asılsız bomba ihbarlarının ardından geldi.

Cuma günü polis ekipleri, İrlanda ulusal yayıncısı RTE'nin Dublin'deki genel merkezine sevk edildi ve olay yerinde silahlı polislerin bulunduğu bildirildi.

Yayın kuruluşu kendi web sitesinde, "RTE binaları bir bomba tehdidinin ardından tahliye edildi." açıklamasında bulundu.

Haberlere göre personeller; Irish Independent gazetesi, Newstalk ve Today FM radyo istasyonları ile Virgin Media televizyonunun ofislerinden de tahliye edildi.

İhbarlar, Perşembe günü Avrupa genelinde yaklaşık 30 yolcu uçağını hedef alan ve bazı uçakları acil iniş yapmaya zorlayarak savaş uçaklarının havalanmasına neden olan asılsız bomba tehdidi dalgasını takip etti.

Gelecek hafta Dublin'de gerçekleşecek üst düzey Avrupa Birliği toplantıları öncesinde gelen bu tehditlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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