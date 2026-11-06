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Dünya Ayasofya için yaptığı küstah teklifle hatırlanıyor! Rum şakşakçısı boyunun ölçüsünü aldı
Dünya

Ayasofya için yaptığı küstah teklifle hatırlanıyor! Rum şakşakçısı boyunun ölçüsünü aldı

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Ayasofya için yaptığı küstah teklifle hatırlanıyor! Rum şakşakçısı boyunun ölçüsünü aldı

Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilmesini aksi taktirde Türkiye'ye ticaret ambargosu ve yaptırım isteyen Rum şakşakçısı Cumhuriyetçi Mark Lynch, ABD ön seçimlerinde hezimete uğradı.

ABD'de Ayasofya üzerinden Türkiye'yi hedef alan Cumhuriyetçi siyasetçi Mark Lynch'in seçim macerası hüsranla sonuçlandı.

Güney Carolina'dan ABD Senatosuna aday olan Lynch, Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilmemesi halinde Türkiye'den yapılan bütün ithalatın yasaklanmasını istemişti. Ancak Yunanistan'ın fonlarla beslediği Lynch, seçim günü hezimeti yaşadı.

Lynch, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, Senatoya seçilmesi halinde "Ayasofya'yı Kilise'ye İade Etme Yasası" adıyla bir yasa tasarısı hazırlayacağını duyurmuştu.

Teklif, Ayasofya'nın mülkiyeti Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilene kadar Türkiye'den ABD'ye yapılan bütün ithalatın durdurulmasını öngörüyordu.

SEÇİM VAADİ AYASOFYA'YDI

Lynch, ABD'nin 2025 yılında Türkiye'den yaklaşık 17,52 milyar dolarlık ithalat yaptığını söyleyerek ekonomik yaptırımlarla Ankara'ya baskı kurulmasını istemişti.

Ayasofya'nın 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açılmasını da eleştiren Lynch, kararı "Hıristiyanlık tarihindeki en büyük haksızlıklardan biri" olarak nitelendirmişti.

Cumhuriyetçi siyasetçi, tasarısına destek toplamak amacıyla Ortodoks, Katolik ve Protestan din adamlarını ABD Kongresine davet etmeyi planladığını da açıklamıştı.

2020 YILINDA İBADETE AÇILDI

İstanbul'un fethinin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya, 1935 yılında müze olarak ziyarete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 2020 yılında yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'da 24 Temmuz 2020'de ilk cuma namazı kılınmıştı.

Lynch'in elenmesinin ardından gözler, 3 Kasım'daki seçimlerde yarışan Türk kökenli isimlere çevrildi.

Seçimlere ilişkin paylaşılan sonuçlarda, Türk kökenli Ali Paksoy Cumhuriyetçi Parti adına Kuzey Carolina'da bölge yargıçlığına seçildi. Lauren Arıkan'ın ise Maryland'de eyalet meclisindeki görevine yeniden seçildi.

Türk kökenli eğitimci Dr. Onur Arugaslan ise Michigan'daki Mattawan Eğitim Kurulunda görevini sürdürdü.

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