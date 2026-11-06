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Gündem Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

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Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

İslam coğrafyalarında ümmetin lideri, Türk dünyasında Türklerin önderi olarak yüz milyonlarca insanın gönlünde müstesna bir yere sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cemaatin sevgine mazhar oldu. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek TRT World Forum 2026 programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

 

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Yorumlar

Yusuf yıldız

Rabbim Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve uzun ömürler versin İnşaallah.

Doğrusu

Ümmetin liderinin ülkesinde Devlet Bankası'nın aylık faizi 4,39 yıllık faizi %50 Diğer taraftan alkol satışı serbest Vay Benim ümmetim Vay hangi Ümmet yahu? Mübarek Cuma günü doğruları yazın Allah rızası için.
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