Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İslam coğrafyalarında ümmetin lideri, Türk dünyasında Türklerin önderi olarak yüz milyonlarca insanın gönlünde müstesna bir yere sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cemaatin sevgine mazhar oldu. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek TRT World Forum 2026 programına katılmak üzere camiden ayrıldı.