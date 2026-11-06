Sergen Yalçın bizzat açıkladı! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Milli Takım'daki yeni dönemle beraber yeni bir uygulama yapmaya karar verdik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz.

Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak. Geleceğin milli takımını oluşturmak istiyoruz. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var. Bizim görevimiz de onları bu takıma kazandırmak. Her hak eden futbolcunun bu takımda rahatlıkla forma giyeceğini düşünüyorum.

Göreve geldikten sonra bu konuya da açıklık getirdik. Oyuncularımızın hepsi buraya gelmek için can atıyor. Birçok oyuncu ile telefonda kritik yaptık. Asla öyle bir şey yok. 60'a yakın bir havuz var. Bu havuzdan 26 kişi seçtik. Kenan ile yaptığımız konuşmada sakat olmasına rağmen kampa gelmek istedi ama kulübüyle yaptığımız görüşmede tedavisinin orada devam etmesine karar verildi. Başakşehir'in kalecisini (Muhammed Şengezer) sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarmak zorunda kaldık.

Berke Özer ile ilgili büyütecek bir durum yok. Konuştuk ve gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek.

Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maçımız var ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız.

Arda Güler çok genç bir oyuncu. Hangi pozisyonda oynamak istiyorsa onu o pozisyonda oynatacağız. Benim sizden istediğim önce bir maç oynayalım, bizi ondan sonra yargılayın.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu şöyle:

KALECİ: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik,

ORTA SAHA: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.