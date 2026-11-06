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Spor Sergen Yalçın bizzat açıkladı! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Spor

Sergen Yalçın bizzat açıkladı! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

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Sergen Yalçın bizzat açıkladı! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Bizim Çocuklar’ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Milli Takım'daki yeni dönemle beraber yeni bir uygulama yapmaya karar verdik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz.

Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak. Geleceğin milli takımını oluşturmak istiyoruz. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var. Bizim görevimiz de onları bu takıma kazandırmak. Her hak eden futbolcunun bu takımda rahatlıkla forma giyeceğini düşünüyorum.

Göreve geldikten sonra bu konuya da açıklık getirdik. Oyuncularımızın hepsi buraya gelmek için can atıyor. Birçok oyuncu ile telefonda kritik yaptık. Asla öyle bir şey yok. 60'a yakın bir havuz var. Bu havuzdan 26 kişi seçtik. Kenan ile yaptığımız konuşmada sakat olmasına rağmen kampa gelmek istedi ama kulübüyle yaptığımız görüşmede tedavisinin orada devam etmesine karar verildi. Başakşehir'in kalecisini (Muhammed Şengezer) sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarmak zorunda kaldık.

Berke Özer ile ilgili büyütecek bir durum yok. Konuştuk ve gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek.

Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maçımız var ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız.

Arda Güler çok genç bir oyuncu. Hangi pozisyonda oynamak istiyorsa onu o pozisyonda oynatacağız. Benim sizden istediğim önce bir maç oynayalım, bizi ondan sonra yargılayın.

 

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu şöyle:

KALECİ: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik,

ORTA SAHA: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Belçika ve Fransa sınavı: Sergen Yalçın'ın ilk büyük imtihanı! A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro açıklandı. Millî takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bu iki önemli mücadeleyle birlikte hem kendi futbol anlayışını sahaya yansıtma hem de millî takımın geleceğine ilişkin ilk ciddi mesajlarını verme fırsatı bulacak. Öncelikle şunu ifade edelim: Millî takım formasını giyen her futbolcu, yalnızca kendisini değil, milyonlarca insanın ortak heyecanını ve beklentisini temsil ediyor. Dolayısıyla Belçika ve Fransa karşılaşmaları sıradan iki futbol müsabakası olarak değerlendirilmemeli. Bunlar aynı zamanda takımın kapasitesini, oyun disiplinini ve uluslararası arenadaki iddiasını görmemiz açısından önemli sınavlar. Kadroya baktığımızda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Can Uzun gibi oyun zekâsı ve teknik kapasitesi yüksek isimler dikkat çekiyor. Kenan Yıldız'ın yokluğu ise hücum hattında hissedilebilecek önemli bir eksiklik. Ancak millî takım dediğimiz yapı, tek bir futbolcunun varlığına veya yokluğuna bağlı kalmamalı. Önemli olan, sahaya çıkan her oyuncunun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir. Peki, Sergen Yalçın bu kadroyla Belçika ve Fransa karşısında nasıl bir futbol ortaya koyacak? Bana göre en önemli mesele orta saha kurgusu olacak. Arda Güler'in oyun görüşü, Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübesi, Orkun Kökçü'nün pas kalitesi ve İsmail Yüksek'in mücadele gücü doğru bir sistem içerisinde bir araya getirilebilirse millî takımımızın oyun gücü artacaktır. Ancak yıldız futbolcuları aynı sahaya sürmek tek başına başarı getirmez. Önemli olan bu oyuncuların birbirlerinin alanını daraltmadan, birbirlerini tamamlayarak oynamalarıdır. Savunma hattımız da ayrı bir önem taşıyor. Belçika ve Fransa gibi hücum gücü yüksek takımlar karşısında yapılacak en küçük yerleşim hatası bile pahalıya mal olabilir. Bu nedenle savunmanın yalnızca bireysel mücadeleyle değil, takım halinde hareket ederek görev yapması gerekiyor. Hücum ederken de savunmayı unutmayan, top kaybından sonra hızlı reaksiyon gösteren bir takım kimliği oluşturulmalı. Belçika karşılaşmasında kendi oyununu kabul ettiren, mücadeleden kaçmayan bir Türkiye görmek istiyoruz. Fransa deplasmanında ise daha dengeli, sabırlı ve kontrollü bir futbol anlayışı öne çıkmalı. Rakibin yıldızlarına saygı duymak başka, onların karşısında çekingen davranmak başkadır. Bizim çocukların sahaya korkarak değil, kendilerine güvenerek çıkmaları gerekiyor. Elbette Sergen Yalçın için de bu karşılaşmalar önemli bir başlangıç olacak. Kulüp futbolunda edindiği tecrübeyi millî takım ortamına nasıl aktaracağını göreceğiz. Millî takım teknik direktörlüğü, kulüp teknik direktörlüğünden farklıdır. Çünkü burada oyuncularla çalışma süresi sınırlıdır. Kısa zamanda ortak bir oyun anlayışı oluşturmak, futbolcuların yeteneklerini doğru görevlerle buluşturmak gerekir. Bir başka önemli konu da genç futbolculara duyulacak güvendir. Arda Güler, Can Uzun ve diğer genç yeteneklerimiz yalnızca bugünün değil, Türk futbolunun geleceğinin de önemli parçalarıdır. Onları korumak kadar sorumluluk vermek, yeteneklerini geliştirecek bir ortam hazırlamak da teknik heyetin görevidir. Şunu da unutmayalım: Bizim çocuklar sahaya çıktığında tribünde, ekran başında, evinde milyonlarca insan aynı heyecanı yaşıyor. Kimimiz galibiyet sevinciyle ayağa kalkıyor, kimimiz kaçan bir golde üzülüyor. Çünkü millî forma, siyasi görüşün, takım taraftarlığının ve kişisel farklılıkların üzerinde ortak bir değerdir. SON SÖZ: Sergen Yalçın'a düşen görev, elindeki futbolcu grubundan en yüksek verimi almak ve millî takımımıza kimlik kazandırmaktır. Futbolda elbette galibiyet önemlidir ama güçlü bir takım olmanın yolu doğru sistemden, disiplinden, mücadeleden ve inançtan geçer. Belçika ve Fransa karşısında alınacak sonuçlar ne olursa olsun, sahada sonuna kadar mücadele eden, formasının hakkını veren bir millî takım görmek istiyoruz. Bizim çocuklar, çıkın sahaya ve bu ülkeye futbolun güzelliğini, mücadelenin heyecanını yaşatın! Çünkü bu forma hepimizin, bu heyecan hepimizin, bu millî gurur hepimizin!
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