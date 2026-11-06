Çin devinden gövde gösterisi! Dünya hız rekoru yerle bir edildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç teknolojisinde çığır açan bir başarıya imza atarak tüm ezberleri bozdu. Abu Dabi’de gerçekleştirilen zorlu yol testinde sahneye çıkan hiper otomobil Yangwang U9X, saatte 503.17 kilometre hıza ulaşarak seri üretim elektrikli otomobiller arasında tüm zamanların en yüksek sürat rekorunu kırmayı başardı.
Dört bağımsız elektrik motorundan güç alan Yangwang U9X, toplamda 1.300 beygiri aşan inanılmaz bir gücü yola aktarıyor. Gelişmiş aerodinamik gövde yapısı, ultra hafif karbon fiber şasi teknolojisi ve yüksek hızlarda maksimum yol tutuşu sağlayan akıllı süspansiyon sistemi sayesinde araç, sadece düzlükte değil virajlarda da benzersiz bir performans sergiliyor.
Elektrikli araç çağında yeni bir dönem başladı!
Bugüne kadar içten yanmalı süper spor otomobillerin tekelinde olan hız rekorlarını tek hamlede ele geçiren BYD, bu tarihi dereceyle elektrikli mobilite teknolojisinin ulaştığı noktayı kanıtladı. 500 km/s barajını aşarak tarihe geçen bu mühendislik harikası, seri üretim hiper otomobil pazarındaki tüm dengeleri ve rekabeti yeniden şekillendirdi.