Çin devinden gövde gösterisi! Dünya hız rekoru yerle bir edildi!

Dört bağımsız elektrik motorundan güç alan Yangwang U9X, toplamda 1.300 beygiri aşan inanılmaz bir gücü yola aktarıyor. Gelişmiş aerodinamik gövde yapısı, ultra hafif karbon fiber şasi teknolojisi ve yüksek hızlarda maksimum yol tutuşu sağlayan akıllı süspansiyon sistemi sayesinde araç, sadece düzlükte değil virajlarda da benzersiz bir performans sergiliyor.

Elektrikli araç çağında yeni bir dönem başladı!

Bugüne kadar içten yanmalı süper spor otomobillerin tekelinde olan hız rekorlarını tek hamlede ele geçiren BYD, bu tarihi dereceyle elektrikli mobilite teknolojisinin ulaştığı noktayı kanıtladı. 500 km/s barajını aşarak tarihe geçen bu mühendislik harikası, seri üretim hiper otomobil pazarındaki tüm dengeleri ve rekabeti yeniden şekillendirdi.