  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nedim Şener yazdı: Özgür Özel'e 100 bin dolarlık rüşvet iddiasında yeni ayrıntı! Bakan Bak duyurdu: KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Türkiye'ye karşı harekete geçti Orman yangınları nasıl azaldı? Bakan Yumaklı açıkladı Ali Karahasanoğlu'ndan Barış Terkoğlu'na zor soru: “Para trafiğini neden gizledin?” Erdoğan'dan fon soruşturmasında kararlılık mesajı: “Bu mikrobu temizleyeceğiz!” Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara da sıçradı! 6 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Akademisyen) Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandıktan sonra Gürlek'ten mesaj: “Yanlış yapanla vedalaşırız!”
Otomotiv Çin devinden gövde gösterisi! Dünya hız rekoru yerle bir edildi!
Otomotiv

Çin devinden gövde gösterisi! Dünya hız rekoru yerle bir edildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç teknolojisinde çığır açan bir başarıya imza atarak tüm ezberleri bozdu. Abu Dabi’de gerçekleştirilen zorlu yol testinde sahneye çıkan hiper otomobil Yangwang U9X, saatte 503.17 kilometre hıza ulaşarak seri üretim elektrikli otomobiller arasında tüm zamanların en yüksek sürat rekorunu kırmayı başardı.

Dört bağımsız elektrik motorundan güç alan Yangwang U9X, toplamda 1.300 beygiri aşan inanılmaz bir gücü yola aktarıyor. Gelişmiş aerodinamik gövde yapısı, ultra hafif karbon fiber şasi teknolojisi ve yüksek hızlarda maksimum yol tutuşu sağlayan akıllı süspansiyon sistemi sayesinde araç, sadece düzlükte değil virajlarda da benzersiz bir performans sergiliyor.

Elektrikli araç çağında yeni bir dönem başladı!

Bugüne kadar içten yanmalı süper spor otomobillerin tekelinde olan hız rekorlarını tek hamlede ele geçiren BYD, bu tarihi dereceyle elektrikli mobilite teknolojisinin ulaştığı noktayı kanıtladı. 500 km/s barajını aşarak tarihe geçen bu mühendislik harikası, seri üretim hiper otomobil pazarındaki tüm dengeleri ve rekabeti yeniden şekillendirdi.

Kırıkkale'de ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü
Kırıkkale'de ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Yerel

Kırıkkale'de ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Otomotiv pazarında Togg fırtınası esiyor: T10X üst üste 3. ayında da zirveyi bırakmadı
Otomotiv pazarında Togg fırtınası esiyor: T10X üst üste 3. ayında da zirveyi bırakmadı

Otomotiv

Otomotiv pazarında Togg fırtınası esiyor: T10X üst üste 3. ayında da zirveyi bırakmadı

Kaldırımda çay içerken otomobil ezdi
Kaldırımda çay içerken otomobil ezdi

Aktüel

Kaldırımda çay içerken otomobil ezdi

Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi
Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi

Otomotiv

Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23