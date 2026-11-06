  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara da sıçradı! 6 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Akademisyen) Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandıktan sonra Gürlek'ten mesaj: “Yanlış yapanla vedalaşırız!” Avrupa’da hibrit savaş alarmı! Havada ve karada büyük kaos Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif! Paşinyan Türkiye'ye geliyor! Erivan'dan 33 yıllık sınır için dikkat çeken mesaj Trump'ın kararı İsrail'i sarstı! Herzog'dan olay itiraf: Beni yıldırım çarpmışa çevirdi! Dört ülke Husilerin Medine'ye füze saldırısı girişimini kınadı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Gündem Gürsel Erol’dan fon krizi itirafı! Erdoğan’ın kararlılığına CHP’den övgü
Gündem

Gürsel Erol’dan fon krizi itirafı! Erdoğan’ın kararlılığına CHP’den övgü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Fon soruşturması kapsamında eski AK Parti Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Gelişmeyi Sözcü TV'de değerlendiren CHP'li Gürsel Erol, kendi iktidarı döneminde aktif bir siyasetçinin tutuklanmasının yargıya güven açısından son derece anlamlı olduğunu belirterek, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyarlılığıyla ve sakinlikle yönetildiğini vurguladı. İsmail Küçükkaya da CHP’li Erol’a hak verdi.

Fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı her açıklamada vatandaşların emeğine göz koyanlara hesap sorulacağını söylüyor ve gerekli adımlar da atılıyor. Bu kapsamda da son olarak dün, Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Sözcü TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın programına katılan CHP'li Gürsel Erol da sürecin sakinlikle yönetildiğini söyledi.

Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki duyarlılığından da bahsetti ve şöyle konuştu:

 

 

 

"Fatma Betül Kaya’yı söylediğiniz zaman işte hem Türkiye Cumhuriyeti’nin AK Parti hükümetleri döneminde bakanlığını yapmış ve aktif Genel Başkan Yardımcısıydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı.

Sanıyorum Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu, bakanlık yapıp da tutuklanan dördüncü bakan.

Ama diğer üç bakan, kendi iktidarları döneminde tutuklanmamış. İlk defa kendi iktidarları döneminde bakanlığını yapan birisi ve aktif genel başkan olan birisinin tutuklanmasıyla karşı karşıyayız.

 

Bu son derece Türkiye’deki yargıya, hukuka güven anlamında da son derece anlamlı...

Anlamlı ve önemli. Ha bu üstü kapatılabilir miydi, örtbas edilebilir miydi, bu süreç bu noktaya gelmeden farklı bir şekilde geçiştirilebilir miydi? Her şey olabilirdi.

Ama görünen o ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı son derece duyarlı.

Tabii çok acele etmeden bir sürece yayıldı bu iş. Çok acele etmeden, panik havasında hemen önlemler alınmadan sakinlikle bu sürecin yönetimiyle ilgili bir iradeyi de görüyoruz."

Gürsel Erol'un sözlerinden sonra değerlendirmesini yapan İsmail Küçükkaya da "Önemli ve anlamlı, böyle düşünüyorum, hissediyorum." dedi.

CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları
CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları

Gündem

CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları

CHP’den istifa edip yeni partiye katılmıştı! Merdivenden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
CHP’den istifa edip yeni partiye katılmıştı! Merdivenden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Gündem

CHP’den istifa edip yeni partiye katılmıştı! Merdivenden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

CHP'den Yeni Parti'ye geçen yönetime 313 bin liralık bağış resti! Savcılık yolu göründü
CHP'den Yeni Parti'ye geçen yönetime 313 bin liralık bağış resti! Savcılık yolu göründü

Gündem

CHP'den Yeni Parti'ye geçen yönetime 313 bin liralık bağış resti! Savcılık yolu göründü

CHP’li belediyenin yapmadığı bir bu kalmıştı! Mezarlık arazisine restoran dikmişler
CHP’li belediyenin yapmadığı bir bu kalmıştı! Mezarlık arazisine restoran dikmişler

Gündem

CHP’li belediyenin yapmadığı bir bu kalmıştı! Mezarlık arazisine restoran dikmişler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23