Gürsel Erol’dan fon krizi itirafı! Erdoğan’ın kararlılığına CHP’den övgü

Fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı her açıklamada vatandaşların emeğine göz koyanlara hesap sorulacağını söylüyor ve gerekli adımlar da atılıyor. Bu kapsamda da son olarak dün, Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Sözcü TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın programına katılan CHP'li Gürsel Erol da sürecin sakinlikle yönetildiğini söyledi.

Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki duyarlılığından da bahsetti ve şöyle konuştu:

"Fatma Betül Kaya’yı söylediğiniz zaman işte hem Türkiye Cumhuriyeti’nin AK Parti hükümetleri döneminde bakanlığını yapmış ve aktif Genel Başkan Yardımcısıydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı.

Sanıyorum Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu, bakanlık yapıp da tutuklanan dördüncü bakan.

Ama diğer üç bakan, kendi iktidarları döneminde tutuklanmamış. İlk defa kendi iktidarları döneminde bakanlığını yapan birisi ve aktif genel başkan olan birisinin tutuklanmasıyla karşı karşıyayız.

Bu son derece Türkiye’deki yargıya, hukuka güven anlamında da son derece anlamlı...

Anlamlı ve önemli. Ha bu üstü kapatılabilir miydi, örtbas edilebilir miydi, bu süreç bu noktaya gelmeden farklı bir şekilde geçiştirilebilir miydi? Her şey olabilirdi.

Ama görünen o ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı son derece duyarlı.

Tabii çok acele etmeden bir sürece yayıldı bu iş. Çok acele etmeden, panik havasında hemen önlemler alınmadan sakinlikle bu sürecin yönetimiyle ilgili bir iradeyi de görüyoruz."

Gürsel Erol'un sözlerinden sonra değerlendirmesini yapan İsmail Küçükkaya da "Önemli ve anlamlı, böyle düşünüyorum, hissediyorum." dedi.