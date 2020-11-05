Yine sivillere saldırdı! PKK’dan hain saldırı: 1 işçi şehit, 2 yaralı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı. Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK’lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı.



MSB: Kanları yerde kalmayacak



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bir işçinin şehit edildiği, iki işçinin yaralandığı terör saldırısının ardından bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi. Şehit düşen işçiye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar dilenen açıklamada, saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, bölgenin havadan ve karadan ateş altına alındığı kaydedilirken, “Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesine yer verildi.



2 terörist öldürüldü



Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.