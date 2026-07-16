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Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!

New York borsası, teknoloji sektörünün lokomotifi olan çip hisselerinde yaşanan yoğun satış baskısının etkisiyle haftanın yeni işlem gününe karışık bir seyirle başladı. ABD'de açıklanan kritik ekonomik veriler ve dev şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri teknoloji hisselerindeki kayıplarla geriledi, Dow Jones ise bankacılık ve sağlık sektörünün desteğiyle yükseldi.

#1
Foto - Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,50 artarak 52.924,86 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.558,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 26.155,40 puana geriledi. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

#2
Foto - Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Veriler, benzin fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt istasyonlarının satış gelirlerini baskılaması nedeniyle perakende satışların yalnızca sınırlı bir artış gösterdiğini ortaya koydu. ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 11 Temmuz ile biten haftada 208 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

#3
Foto - Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!

Büyük bankaların güçlü bilançolarının ardından şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yarı iletken üreticisi TSMC'nin ikinci çeyrek karının yüzde 77,4 artarak piyasa beklentilerini aşmasına rağmen sermaye harcamalarına yönelik tahminini artırmasının etkisiyle hisseleri yüzde 3'ün üzerinde geriledi. Diğer çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görülürken, Micron Technology hisseleri yüzde 4'ten ve Arm Holdings'in hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

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Foto - Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri ise şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin bu yıl yakıt maliyetini yaklaşık 6 milyar dolar artıracağını öngörmesi sonrası yüzde 3'ün üzerinde düştü. GE Aerospace hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentilerden daha iyi gelmesine ve şirket bu yıla ilişkin kar tahminini yükseltmesine rağmen yüzde 2'ye yakın geriledi. Sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in ise bu yıla ilişkin kar tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

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