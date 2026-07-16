Çip krizi borsayı vurdu! Wall Street güne karışık başladı: Teknoloji devlerinde sert düşüş!
New York borsası, teknoloji sektörünün lokomotifi olan çip hisselerinde yaşanan yoğun satış baskısının etkisiyle haftanın yeni işlem gününe karışık bir seyirle başladı. ABD'de açıklanan kritik ekonomik veriler ve dev şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri teknoloji hisselerindeki kayıplarla geriledi, Dow Jones ise bankacılık ve sağlık sektörünün desteğiyle yükseldi.