Yine sınıfta kaldı... Mücadele yerine topu vatandaşa attı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' çağrısı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hava tahminine göre kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından uyarılarda bulunarak "Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, paylaşımında "Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz" ifadelerini kullandı.

İBB karla mücadelede de sınıfta kaldı

Kar ile mücadelenin yetersiz olduğu İstanbul'da trafik felç oldu. CHP yönetimindeki İBB'nin tuzlama ve küreme araçları, AK Parti dönemindeki mücadeleyi bu yıl sürdüremedi.

E-5 karayolunda trafik gelç oldu, metrobüs seferleri durduruldu

Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

E-5 karayolunda trafik çift yönlü olarak dururken, vatandaşlar trafikte mahsur kaldı. Toplu taşıma kullanan bazı vatandaşlar ise araçlardan inerek yürüdü.

Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durduruldu.