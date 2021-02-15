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Gündem Yine sınıfta kaldı... Mücadele yerine topu vatandaşa attı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' çağrısı!
Gündem

Yine sınıfta kaldı... Mücadele yerine topu vatandaşa attı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' çağrısı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı uyarısının günler önce yapılmasına rağmen karla mücadelede de sınıfta kaldı. Yolları tuzlamak ve kar aracıyla küremek yerine vatandaşlara seslenen İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 21:41:00 - 2021-02-15 21:58:34
Yine sınıfta kaldı... Mücadele yerine topu vatandaşa attı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' çağrısı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hava tahminine göre kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından uyarılarda bulunarak "Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, paylaşımında "Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz" ifadelerini kullandı.

İBB karla mücadelede de sınıfta kaldı

Kar ile mücadelenin yetersiz olduğu İstanbul'da trafik felç oldu. CHP yönetimindeki İBB'nin tuzlama ve küreme araçları, AK Parti dönemindeki mücadeleyi bu yıl sürdüremedi.

E-5 karayolunda trafik gelç oldu, metrobüs seferleri durduruldu

Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

E-5 karayolunda trafik çift yönlü olarak dururken, vatandaşlar trafikte mahsur kaldı. Toplu taşıma kullanan bazı vatandaşlar ise araçlardan inerek yürüdü. 

Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durduruldu.

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Yorumlar

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sizofren savar

HERKES TOPLU ULASIMA , HERKES CORONAYA DİYOR EKREM..
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