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Yerel Yine sınav yine aynı görüntüler
Yerel

Yine sınav yine aynı görüntüler

Her sınavda olduğu gibi bu seneki KPSS’de de aynı görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Konya'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumuna geç kalan adaylar polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 15:02:00 -
Yine sınav yine aynı görüntüler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen KPSS'nin ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Önceden alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerle trafikte herhangi bir yoğunluk ve aksama yaşanmazken, geç kalan adaylar sebebiyle üniversite girişlerinde yoğunluk oluştu.

Araçlarına park yeri bulamayan, araçları arızalanan ve benzeri sebeplerle bazı adaylar sınava geç kaldı. Geç kalan adayların yardımına Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koştu. Çeşitli sebeplerle sınavlarına geç kalan ve yetişemeyen adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi. Sınav yerlerine zamanında yetişen adaylar, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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