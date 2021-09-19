Yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'ndan HDPKK'ya tam destek

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için yoğun bir strateji çalışması yürütülürken, HDP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı konusu netlik kazanmadı. Art arda açıklamalar yapan HDP'liler ise Millet İttifakı'na rest çekmeye devam ediyor.

HDP'den peş peşe restler

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'na "Bizi sadece seçimlerde hatırlamayın. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder" demişti.

"31 Mart’taki desteği beklemeyin"

HDP'li Ferhat Encü, "HDP’nin istemediği kişi cumhurbaşkanı olamaz" ifadesini kullanmıştı. HDP’li Pervin Buldan ise "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" şeklinde konuşmuştu.

CHP'den "ittifakta kalın" çabası

Bu ve benzeri HDP'den gelen çok sayıda açıklama sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ittifak içinde tutmak için çabalarını sürdürüyor. Son olarak Günel Cantak’ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuşan Kılıçdaroğlu, sorunları HDP ile çözebileceklerini söyledi.

"HDP'yle çözeceğimizi düşünüyorum"

Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" dedi.