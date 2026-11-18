Sakın bu hatayı yapmayın: Aday sürücünün ehliyeti iptal edildi!
Eskişehir'de polis kontrolünden kaçan ve alkollü olduğu tespit edilen aday sürücüye 431 bin lira ceza uygulanırken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'de polis kontrolünden kaçan ve alkollü olduğu tespit edilen aday sürücüye 431 bin lira ceza uygulanırken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi’nde M.B., yönetimindeki 26 ANN 275 plakalı aracıyla seyir halindeyken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı.
ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI Trafik polislerinin takibe aldığı araç, trafik kuralını ihlal ederek ara sokaklara girdi. Uzun süren kovalamacada M.B., Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı.
431 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU Polis ekipleri tarafından yapılan muayenede 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilen M.B.’ye farklı maddelerden toplam 431 bin lira ceza uygulandı.
Aday sürücü olduğu belirlenen M.B.’nin ehliyetine daimi olarak el konulurken, araç ise 90 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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