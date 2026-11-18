KOAH'ın akciğerlerde farklı mekanizmalarla hasara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Ekinci, "Hastalığın temelinde hava yollarının daralması ve akciğer dokusunun zarar görmesi bulunuyor. Kronik bronşitte hava yollarının duvarları iltihaplanıp kalınlaşırken balgam üretimi artıyor. Amfizemde ise hava keseciklerinin duvarları hasar görerek esnekliğini kaybediyor. Bu değişiklikler özellikle nefes verme sırasında havanın akciğerlerde hapsolmasına ve hava alışverişinin azalmasına neden olabiliyor" diye konuştu. KOAH'ın erken dönemlerinde belirtilerin hafif seyredebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ekinci, "Geçmeyen veya tekrarlayan öksürük, balgam çıkarma, hırıltı, göğüste sıkışma hissi ve hareket sırasında nefes darlığı hastalığın belirtileri arasında yer alabiliyor. Özellikle merdiven çıkarken ya da günlük aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak dikkate alınmalı. Bu şikâyetler yalnızca yaşlanmaya veya sigara kullanımına bağlanmamalı; tekrarlaması ya da giderek artması durumunda Göğüs Hastalıkları uzmanına başvurulmalı" ifadelerini kullandı. Sigaranın KOAH açısından en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ancak hastalığın yalnızca sigara içenlerde görülmediğini vurgulayan Uzm. Dr. Ekinci, "Pasif içicilik, iş ortamında maruz kalınan toz, duman ve kimyasallar, dış ortam hava kirliliği ve yetersiz havalandırılan alanlarda kullanılan yakıtların dumanı da akciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca bazı kişilerde çocukluk dönemindeki akciğer gelişimini etkileyen durumlar ve genetik faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabiliyor" dedi.