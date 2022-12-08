Yine Ronaldo yine kriz! Şimdi de Dünya kupasında...
İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo’nun İsviçre maçının ardından Portekiz’in diğer yedekleriyle yapılan idmana çıkmadığını iddia etti.
İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo’nun İsviçre maçının ardından Portekiz’in diğer yedekleriyle yapılan idmana çıkmadığını iddia etti.
Manchester United ile yaşadığı kriz sonrası takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo cephesinde sular durulmuyor.
2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile oynanan grup maçının 65. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, bu karara tepki göstermişti.
Ardından İsviçre karşılaşmasına yedek kulübesinde başlarken, Portekiz 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Cristiano Ronaldo'nun bu maça yedek başlaması sonrası İspanyol basınından Marca, dikkat çeken bir habere imza attı.
Marca: Ronaldo, yedeklerle antrenmana çıkmadı
Marca'ya göre; Cristiano Ronaldo'nun, İsviçre maçının ardından çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması bekleniyordu.
Ancak 37 yaşındaki yıldız, antrenmana katılmayarak spor salonunda çalışmayı seçti. Ronaldo'nun bu kararı Portekiz kampını şaşırttı.