Yine rezil oldular! Yunanların "Oruç Reis" yalanı ellerinde patladı

Oruç Reis, bakım onarım faaliyetlerinin ardından yeni görevine başladı. Doğu Akdeniz'de arama ve tarama faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis, Yunanistan'ın tek gündemi haline geldi. Yunan medyasında Oruç Reis ile ilgili onlarca provokatif haber yayınlanırken, yalan içerikler ile algı operasyonu gerçekleştiriyor. Yunan medyasının son algı operasyonu bizzat devlet kanalı ERT eliyle gerçekleşti. Devlet televizyonunda Yunan savaş gemilerinin, karasuları ihlali yapan Oruç Reis'i kovduğu öne sürüldü. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Yunan devlet televizyonu ERT, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'in, karasularını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan donanmasının süratle harekete geçtiğini ve Oruç Reis'i bölgeden kovduğu öne sürüldü. 'Oruç Reis'i kovduk' başlıklı haberin görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğraf da izleyicilere servis edildi.

Servis edilen fotoğrafta Yunanistan savaş gemilerinin Oruç Reis'e müdahale ettiği görülüyor. Fotoğrafı logolu olarak servis eden ERT'nin yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflar incelendiğinde, montaj açıkça görülüyor. Fotoğrafın gerçeğinde, Oruç Reis'in yanında bir yük gemisi olduğu fark ediliyor. (Üstteki fotoğraf)

Oruç Reis için Doğu Akdeniz'deki Navtex 27 Ekim'e kadar uzatıldı. Oruç Reis'e bölgede Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik edecek.