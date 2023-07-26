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Dünya Yine rahip yine skandal: Bakın neden gözaltına alındı
Dünya

Yine rahip yine skandal: Bakın neden gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 09:35:00 -
Yine rahip yine skandal: Bakın neden gözaltına alındı

Polonya'da Piotr isimli bir rahip uyuşturucu dağıttığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Polonya'da bir rahip 2020'den 2023'e kadar katıldığı toplu etkinliklerde uyuşturucu dağıttığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Plock kentindeki Savcılık Ofisi Sözcüsü Iwona Smigielska-Kowalska, yaptığı açıklamada, başkent Varşova yakınındaki Zyrardow kasabasında gözaltına alınan ve soyadı paylaşılmayan Piotr isimli rahibin suçunu itiraf edip etmediğine yönelik bir bilgi paylaşmadı.

Lowicz'deki yerel piskoposluktan yapılan açıklamada da 2020'den 2023'e kadar katıldığı toplu etkinliklerde uyuşturucu dağıttığından şüphelenilen rahibin gözaltına alındığı doğrulanırken, rahibin görevinden azledildiği bildirildi.

Piskoposluk olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yetkililerle işbirliği yapılacağını duyurdu.

Rahibin, uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunması halinde 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydediliyor.
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