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Siyaset Yine PKK diyemedi... Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş açıklaması
Siyaset

Yine PKK diyemedi... Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş açıklaması

Terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın "masum" olduğunu iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha "Neden hapisteler?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 18:25:00 - 2021-10-12 18:25:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere bir kez daha destek açıklaması yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terörün en çok acı yaşattığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

PKK'nın adını anmadan yaptığı kınamalar nedeniyle tepki çeken Kılıçdaroğlu, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin tüm saldırıları lanetlediklerini savundu.

"Demirtaş masum"

Bu sözlerinin devamında da terör soruşturmalarından hapiste yatan isimlerin masum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, "Masum insanların hapishanelerde kinle tutulmasını istemiyoruz. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?" dedi.

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Yorumlar

fahrettin

Konuşan Erevan radyosu
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