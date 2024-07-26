Yine oscarlık oynadın, insanlığın batsın!

Oyuncu Özge Özder'in, tanık olduğu motosiklet kazasında ağır yaralı motosikletliye yardımcı olmak yerine yola atlayarak kazaya neden olan sokak köpeğinin başında beklediği anlar yeniden gündem oldu.

Sokakları güvenli hale getirecek Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken hayvan dernekleri üyelerinin insan hayatını hiçe sayan tepkileri dikkat çekiyor. Bu süreçte Bodrum'da 1 yıl önce yaşanan ilginç bir olay yeniden gündem oldu. Oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz yıl temmuz ayında, evinin yakınlarında bir motosiklet kazasına tanık oldu. Başıboş bir köpeğin yola atlamasıyla meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralının değil köpeğin başında bekledi

Özder, yaralıya yardım etmek yerine köpeğin başında bekledi. O anları kamera kaydına alan Özder, Bodrum Belediyesi'nin veteriner ekibi gelene kadar köpekle ilgilendi. Görüntüleri paylaşan Özder, "Maalesef bir motor kazasına tanıklık ettik. Motorlu araç köpeğimize çarptı. Bodrum belediyeyi aradık, anında ekip yola çıktı. Köpeğin başında bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Özder, yaralı vatandaşları alan ambulansı gördüğünde ise, ‘Ambulans da yaralıları aldı herhalde’ şeklindeki ifadesi sosyal medyada sert tepki alırken, ‘İnsanlığın batsın’ yorumlarına neden oldu.