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Yine oldu! Dikkat bir uyarı daha

Mersin'in Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye bahçeleri zarar gördü, bir evin çatısı uçtu. Öte yandan Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçeleri için meteorolojiden uyarı geldi.

31 Ocak 2019 Perşembe 06:23
Yine oldu! Dikkat bir uyarı daha

Mersin'in Erdemli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortum, Limonlu, Tabiye, Kargıcak, Kocahasanlı, Kumkuyu ve Alata Mahallelerindeki seralara ve narenciye bahçelerine zarar verdi.

Seralar devrilirken, narenciye bahçelerindeki bazı ağaçlar da köklerinden söküldü.

Alata Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle elektrik direğinin yıkılmasından dolayı mahalleye elektrik verilemiyor.

Can kaybı yok

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumda, seralar ve narenciye bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kargıcak Mahallesi'nde 3 kişilik ailenin oturduğu evin çatısının uçtuğunu aktaran Kula, ailenin geçici olarak komşularına yerleştirildiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Kula, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

Bir uyarı daha geldi

Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar görüntülerine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan yağışlı kütlenin, 21.15-23.15 saatleri arasında Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın kısa süreli fırtınaya neden olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 06:23
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