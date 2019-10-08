Yine metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var Son günlerde hem yoğunluk hem de kazalarla gündemden düşmeyen metrobüslerden yeni bir kaza haberi geldi. Haramidere'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı.

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