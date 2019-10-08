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Yine metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var

Son günlerde hem yoğunluk hem de kazalarla gündemden düşmeyen metrobüslerden yeni bir kaza haberi geldi. Haramidere'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı.

08 Ekim 2019 Salı 12:38
Yine metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var

Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Büyük paniğe eden olan olayda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı.

Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferleri durdu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:38
  1. Haramidere
  2. metrobüs kazası
  3. metrobüsler çarpıştı

YORUM YAZ

  • II.MuratII.Murat19 dk önce
    Arastirmak lazim,Bilerek ve isteyerek ulasimi felc etmek,ve yeni yönetimi zora düsürmek icinmi hergün Metrobüs kazasi oluyor.Hergün Metrobüs kazasi olurmu?
  • Orhan Orhan 52 dk önce
    Nitelikli müdür olmazsa bu kadar olur. Isi ehline teslim edeceksin

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