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Gündem Rüzgar ters esince mi yazacaksınız? ‘En az 100 bin avro isteyelim başkanım’
Gündem

Rüzgar ters esince mi yazacaksınız? ‘En az 100 bin avro isteyelim başkanım’

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve imardan sorumlu ekibinin içinde bulunduğu rüşvet skandalını sert sözlerle ifşa etti.

Karahasanoğlu, bir müteahhidin silahlı adam kaçırma gibi ağır cezası olan bir suçu göze almasının arkasında çok daha büyük bir iş olduğunu belirterek, "Bu adamların müteahhit olduğunu söylüyorlar. Bir müteahhit, silahlı adam kaçırmanın cezasının 15-20 yıl olduğunu bile bile bu suçu işliyorsa bir şeyler biliyor demektir. 'Gündeme gelelim, 20 yıl cezaevinde yatalım' diye bu suç işlenemez. İşin arkasında büyük bir şey var!" ifadelerini kullandı.

 

FONDAŞ MEDYA SUSTU AKİT REZALETİ ORTAYA ÇIKARDI

Cumhuriyet, Karar ve Sözcü gibi fondaş medyanın bu büyük rüşvet skandalını görmezden geldiğini vurgulayan Karahasanoğlu, skandalın ses kayıtlarını canlı yayında aktardı.

Karahasanoğlu, Adalar Belediyesi'ndeki imar yolsuzluğunu ve dönen kirli pazarlıkları şu sözlerle deşifre etti: "Adalar Belediye Başkanı ile konuşuyor, imardan sorumlu yine CHP zihniyetinden birisi... Orman alanına bir Fransız vatandaşı imara aykırı inşaat yapıyor. Bununla ilgili olarak imarda çalışan şahıs, CHP'li Belediye Başkanına akıl veriyor; 'En az 100 bin avro isteyelim başkanım' diyor. Soruyorum şimdi; fondaş Sözcü'de, Karar'da bu rezalet var mı? Yok! Yarın bir gün Ekrem İmamoğlu'nun parası tükenip desteği çektikleri an, bizim yazamadıklarımızı kendileri yazacaklar."

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