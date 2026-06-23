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Gündem Müzik tarihinde büyük keşif: Mozart’ın 7 yeni eseri bulundu!
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Müzik tarihinde büyük keşif: Mozart’ın 7 yeni eseri bulundu!

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Müzik tarihinde büyük keşif: Mozart’ın 7 yeni eseri bulundu!

Müzik tarihini heyecanlandıran bir keşfe imza atan Fransa Ulusal Kütüphanesi, dünyaca ünlü besteci Mozart’ın ona ait olduğu daha önce bilinmeyen el yazması not defterini gün yüzüne çıkardı.

Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın daha önce ona ait olduğu bilinmeyen el yazması not defteri, Fransa Ulusal Kütüphanesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle birlikte flüt ve arp için yazılmış yedi yeni eser de kayıt altına alındı.

Müzikolog François-Pierre Goy, Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde 31 yıl konservatör olarak çalıştıktan sonra yavaş yavaş emekli olmaya hazırlanırken 2 Şubat'ta kurumun depolarından birinde el yazmalarını karıştırırken gizemli bir deftere rastladı. İçeride, 1778 yılına ait 44 sayfa nota buldu. Kütüphanenin Müzik Bölümü'nde 1800 öncesi koleksiyonlardan sorumlu olan Goy, Mozart'ın el yazısını ve üslubunu tanıdığını düşündü.

NOT DEFTERİ FRANSA ULUSAL KÜTÜPHANESİ'NDE KALACAK

Keşfinin doğruluğundan emin olmayan bilim insanı, daha önce Mozart'ın Fransa ile ilişkisi üzerine bir sergi küratörlüğü yapmış olan meslektaşı Laurence Decobert'in görüşünü aldı.

Decobert sezgisine katıldı ve nisan ayında Salzburg'daki Mozarteum'da bulunan Bibliotheca Mozartiana'dan Armin Brinzing belgenin doğruluğunu kesin olarak doğruladı.

Ulusal Kütüphane Başkanı Gilles Pécout bir basın açıklamasında "Bu son yıllardaki en önemli keşiflerden biri" dedi.

Keşif aylar boyunca gizli tutuldu. Ancak pazartesi günü France Musique radyosu, Mozart'ın flüt ve arp için yazdığı yedi eserin dünya prömiyerini yayımladı. Eserler, Radio France Filarmoni Orkestrası'nın flüt sanatçısı Mathilde Caldérini ile arp sanatçısı Nicolas Tulliez tarafından seslendirildi.

El yazması not defteri, Fransa Ulusal Kütüphanesi'nin korumasında kalacak.

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