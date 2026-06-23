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Dünya ‘Korku filmi’ gibi: Mezarlıktan çaldığı insanları yemiş!
Dünya

‘Korku filmi’ gibi: Mezarlıktan çaldığı insanları yemiş!

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‘Korku filmi’ gibi: Mezarlıktan çaldığı insanları yemiş!

Macaristan'ı sarsan kan dondurucu olayda, evinden kafatasları, kalp ve insan yüzü derisi çıkan hastane çalışanı, topladığı kalıntıları yediğini itiraf etti.

Macaristan'da 30 yaşında bir hastane görevlisi, terk edilmiş mezarlıklarından topladığı insan kalıntılarını tükettiğini kabul etti. Macaristan Ulusal Soruşturma Bürosu adamı, insan vücut parçalarını yasa dışı şekilde bulundurduğu şüphesiyle gözaltına aldı.

Polisin açıklamasına göre zanlının hem çalıştığı hastaneden hem de Macaristan ve Slovakya'daki terk edilmiş mezarlıklardan topladığı insan kalıntılarını evinde sakladığı ortaya çıktı.

Evde yapılan aramada kafatasları, bir el, tam bir alt bacak, insan yüzü derisi, bavul içinde kemikler ve bir kavanozda saklanan kalp bulundu. Polis, kavanozdaki kalbin insan mı yoksa hayvana mı ait olduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.

EVDEN İNSAN KALINTILARI ÇIKTI

Soruşturmacılar, zanlının evinde çok sayıda insan kalıntısına ulaştı. Ele geçirilen materyaller arasında yüz derisinden hazırlanmış bir insan yüzü rekonstrüksiyonu dahi bulundu.

Polis ayrıca zanlının bilgisayarına, cep telefonlarına, tabletlerine ve çeşitli dijital materyallerine el koydu. Tüm kalıntıların adli tıp uzmanları tarafından inceleneceği bildirildi.

İNSAN VÜCUT PARÇALARINDAN YEMEK YAPMIŞ

Polis açıklamasına göre zanlı, sorgusunda insan vücut parçalarını topladığını kabul etti. Yetkililer, zanlının insan vücut parçalarına özel ilgi duyduğunu ve "bu parçalardan yemek hazırlayıp yediğini" söylediğini aktardı.

Polis, zanlının anatomi ve patolojiye ilgi duyduğunu, ayrıca hayvanları parçalamayı sevdiğini belirtti. Soruşturma sürerken, ele geçirilen kalıntıların kökeninin belirlenmesinin ardından dosyaya yeni suçlamaların eklenebileceği ifade edildi.

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