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Yerel Şaka değil gerçek! Mantar ararken bakın ne buldu
Yerel

Şaka değil gerçek! Mantar ararken bakın ne buldu

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Şaka değil gerçek! Mantar ararken bakın ne buldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak amacıyla ormana giden bir vatandaş, arazide eski bir el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), gerekli güvenlik önlemlerini alarak el bombasını kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Bıçkıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda mantar arayan bir vatandaş, yerde yapısı bozulmuş ve eski olduğu değerlendirilen bir el bombası fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, durum uzman ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) yönlendirildi. Olay yerine ulaşan uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, tehlike arz eden eski el bombası güvenli bir alanda kontrollü şekilde imha edilerek etkisiz hale getirildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, el bombasının bölgeye nasıl ve ne şekilde geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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