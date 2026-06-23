Kumların altında tam 80 yıl gizlendi! 29 tonluk Alman zırhlısı bulundu

Almanya Federal Emlak Dairesi'nin verilerine göre, bu tür bulgularda çoğunlukla yalnızca tekil kalıntılar veya araç parçaları ortaya çıkar. Bu kez ise işçiler, neredeyse tamamen korunmuş bir Sturmgeschütz tipi saldırı topuna rastladı; İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya'nın kuzeybatısındaki son aylarından kalma nadir bir savaş kalıntısı.

Bulunan araç, Wehrmacht'ın en çok üretilen paletli araçlarından biri olan StuG III tipi bir Sturmgeschütz. Klasik tankların aksine, aracın döner bir kulesi yoktu. Top sabit olarak ileriye bakacak şekilde monte edilmişti; bu yüzden nişan almak için her seferinde tüm aracın hareket ettirilmesi gerekiyordu.

Savunma sanayi şirketi Rheinmetall o dönemde 9.300'den fazla Sturmgeschütz üretti; bu model oldukça rağbet görüyordu. Üretim savaşın son haftalarına kadar sürdü ve ancak Nisan 1945'te sona erdi. Sturmgeschützler özellikle düşman tanklarını imha etmek için kullanılıyordu.

Keşfedilen araç, ağırlıklı olarak Fransa'da görev yapan ve Nordholz'da konuşlanmış bir tugaya aitti. Söz konusu Sturmgeschützün de gerçekten orada çatışmaya girip girmediği ise şimdilik kesin olarak kanıtlanamıyor. Uzmanların değerlendirmesine göre araç uzun süre görevde kalmış. Buna, namlu üzerinde görülen en az 17 beyaz işaret işaret ediyor. Arkeologlara göre bu tür işaretler muhtemelen vurulan her bir düşman tankı için çiziliyordu.

SÜRÜCÜ KOLTUĞU İLE TOPA AİT DÜZENEKLER HÂLÂ YERİNDE

Arkeolog Andreas Hüser, aracı sorunsuz biçimde açabildiklerini anlatarak dpa'ya şöyle konuştu: “İçeriye bakış gerçekten çok etkileyici.” Sürücü koltuğu ile topa ait düzenekler hâlâ yerinde. “İçerisi insanı bunaltacak kadar dar.”

Sturmgeschützün mürettebatı dört askerden oluşuyordu. Sürücü aracın ön bölümünde otururken, bir başka asker topu kullanıyordu. Komutan harekâtı koordine ediyor ve ateş emrini veriyordu; dördüncü kişi ise silahı yeniden doldurmakla görevliydi.

Arkeologların tahminine göre Sturmgeschütz, savaşın bitiminden kısa süre sonra Müttefikler tarafından başka askerî malzemelerle birlikte gömüldü. Kazılar sırasında mühimmat kalıntıları ve küçük bomba şarapnelleri de ortaya çıkarıldı.

Araç, bir yamaç kenarında kuru kumun içinde bulunduğu için olağanüstü derecede iyi korunmuştu. Bazı yerlerde hâlâ özgün kamuflaj boyasından izler görülebiliyor; şasinin parçaları ise onlarca yıl toprak altında kalmasına rağmen neredeyse hiç zarar görmemiş durumda.

Ağustos ayında Sturmgeschützün, uzmanların koruma altına alıp restore edeceği Lüneburg Heide bölgesindeki Munster kentine götürülmesi planlanıyor. Ardından aracın, Dresden'deki Bundeswehr Askerî Tarih Müzesi'ne devredilmesi öngörülüyor. Araç daha sonra burada ziyaretçilere açılacak.