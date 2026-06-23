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Gündem Mahalli idareler için dikkat çeken çağrı: “Kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç var”
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Mahalli idareler için dikkat çeken çağrı: “Kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç var”

Yeniakit Publisher
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Mahalli idareler için dikkat çeken çağrı: "Kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç var"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, belediyelerde yolsuzlukları önlemek üzere kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyelere yönelik operasyonların bir sorunu tüm yönleriyle açığa çıkardığına ve yerel yönetimler siyasetin en önemli finansman kaynağı olduğuna ve mevcut mevzuatın bu usulsüzlükleri önlemeye yetmediğine dikkat çeken Tayyar, şunları ifade etti: “Adli operasyonlar ve davalar sürerken meclise de görev düştüğü kanaatindeyim. Operasyonlar sonuçtur, kalıcı çözüm için sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ve siyasetin finansmanının yeniden tanzimine ihtiyaç var. Özellikle imar düzenlemelerine ilişkin yeni yasal çerçevenin anayasaya eklenmesinin istismarı büyük ölçüde önleyeceğini düşünüyorum. Bataklık kurutulmazsa gerçek manada siyasette arınma olmaz, adli operasyonlar hiç bitmez. Eğer bu konuda başlık açılırsa, ‘büyükşehir, şehir, ilçe, belde, muhtarlık’ gibi idari yapıların yeniden ele alınması, dağınıklığın giderilmesi ve yeni standartlar oluşturması düşünülebilir”

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Yorumlar

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bence ak partiyede iyi bir reform lazım daha önceleri karakterlerinden dolayı nefret ettiğimiz karakterli siyasetçiler istilasına uğradı
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