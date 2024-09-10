Yine metro yine kavga
Sabahları işe yetişme telaşı, akşamları günün yorgunluğu derken insanlarımızın çoğu barut gibi dolaşıyor. Hal böyle olunca da toplu taşıma araçlarında yaşanan kavgalara her gün bir yenisi ekleniyor.
Bursa metrosunda yolcular arasında yer verme kavgası kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcular arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Metro içerisinde birbirine bağıran iki yolcu, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Yaşanan tartışma bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.